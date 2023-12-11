رويترز عن دبلوماسين: الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت الثلاثاء على الأرجح على وقف إطلاق النار بغزة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن دبلوماسيين يوم الأحد بأن من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة (المؤلفة من 193 دولة) قرارا، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: "رويترز" + RT