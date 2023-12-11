الطوارئ الروسية ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أرسلت شحنة مساعدات إنسانية جديدة بوزن 17.5 طن إلى مطار العريش في سيناء المصرية لسكان قطاع غزة.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 17.5 طن من المساعدات الإنسانية من بطانيات ومؤن وأغذية وملابس وأدوية وغيرها من المستلزمات لسكان قطاع غزة".

وذكرت الوزارة أنه سيتم تسليم الشحنة لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها إلى قطاع غزة.

المصدر: RT