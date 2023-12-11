السيناتور بيرني ساندرز: منح نتنياهو 10 مليارات دولار إضافية خطوة غير مسؤولة

وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار بأنها خطوة "غير مسؤولة".

وقال ساندرز إن "إسرائيل تخسر الحرب فيما يتعلق بكيفية نظر العالم إلى هذا الوضع"، معتبرا أنه "سيكون من غير المسؤول أن تمنح الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 10 مليارات دولار أخرى لمواصلة شن هذه الحرب الفظيعة".

وأعرب ساندرز مرارا وتكرارا عن مخاوفه بشأن الأزمة الإنسانية المتزايدة في غزة مع استمرار قصف القوات الإسرائيلية للقطاع.

وقال: "أنت تتحدث عن 1.9 مليون نازح يتجولون دون مزيد من الطعام، ودون أي إمدادات طبية... إنها كارثة إنسانية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تمارس كل ما في وسعها من ضغوط لإقناع نتنياهو بوقف النهج العسكري".

وعارض ساندرز تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل دون وضع شروط لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن "ما يتعين على الكونغرس فعله هو أن يوضح لنتنياهو أننا لن نمنحه ببساطة شيكا على بياض لقتل النساء والأطفال في فلسطين".

وعندما سُئل عن هدف نتنياهو بالنسبة لغزة، قال ساندرز إن ذلك غير واضح، مضيفا: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ليس لها الحق في شن حرب ضد المدنيين في غزة".

وانحاز ساندرز إلى جانب الجمهوريين الأسبوع الماضي لعرقلة الحزمة التكميلية الطارئة البالغة 111 مليار دولار التي طلبها الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل بسبب المخاوف بشأن العمليات الإسرائيلية في غزة.

المصدر: The Hill