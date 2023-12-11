" قتلاكم قتلانا".. بطلة "لا كاسا دي بابيل" تلقي خطابا مؤثرا خلال مظاهرة في إسبانيا داعمة لغزة

شاركت بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" الشهير، الممثلة إيتزيار إيتونيو في مظاهرة بمدينة غرنيكا بإسبانيا، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ووصفت بطلة مسلسل "نتفلكس" الذي بدأ عرضه في عام 2017، وحقق شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ما يحدث في غزة بأنه "حملة إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية"، خلال وقفة احتجاجية وسط غيرنيكا، دعما لفلسطين.

"La Casa de Papel" famous actress Itziar Ituño described what is happening in Gaza as a genocide committed by Israel against Gaza during a large protest in support of Palestine in the town of Guernica, northern Spain. pic.twitter.com/sjpIQPyqhF — Quds News Network (@QudsNen) December 8, 2023

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إيتونو التي قامت بدور محققة الشركة "راكيل موريللو" و"لشبونة" في مسلسل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel) خلال المظاهرات وهي تقول: من غرنيكا، من المدينة التي عانت من أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ. من غرنيكا، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجراحنا ودمارنا. من غرنيكا إلى فلسطين، من غرنيكا إلى العالم، نريد أن نقول إنه بعد الذي تعرضنا له هنا حتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا غرنيكا جديدة".

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ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفة: "من غرنيكا تلك البلدة التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".

وتابعت قائلة، وسط تصفيق الحضور: "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلاكم قتلانا .. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتكم وأبناؤكم هم أبناؤنا".

جدير بالذكر أن قصف غرنيكا الذي تحدثت عنه إيتونو في خطابها، كان قصفا جويا حدث في 26 أبريل 1937 على قرية غرنيكا، الواقعة في إقليم الباسك خلال الحرب الأهلية الإسبانية. ونفذ القصف فيلق كوندور التابع لسلاح الجو الألماني وفيلق التدخل السريع من سلاح الجو أفياسيون الإيطالي، بناء على طلب من الجبهة القومية الإسبانية.

وأطلق على العملية الاسم الرمزي "عملية روغن"، وهي واحدة من الغارات الأولى على سكان مدنيين عزل ينفذها سلاح جو حديث.

المصدر: RT