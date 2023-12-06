شريهان ترفض الاحتفال بعيد ميلادها تضامنا مع أهالي غزة

رفضت الفنانة المصرية شريهان الاحتفال بعيد ميلادها، احتجاجا على ما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكتبت شريهان في منشور عبر حسابها على منصة x: "لا أريد أبدا مضايقتكم وتحديدا في هذا اليوم "و الذي أصبح يومكوا" وأشعر بالتقصير تجاهكم جميعا في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الاحتفال حاليا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدا على نفسي، رسائلكم جميعا غالية ولكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسي أيام وساعات ولحظات عمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبي شريهان".

وأضافت: "سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب مايحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني واغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد ولا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني".

لا أريد أبداً مضايقتكم وتحديداً في هذا اليوم "و الذي أصبح يومكوا" و أشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعاً في التواصل .. ولكن .. معذره وسامحوني، أخجل من أي أنواع الإحتفال حالياً ولو حتى لمجرد ساعات محدوده في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جداً على نفسي، رسائلكم جميعاً غالية ولكنها في… — Sherihan (@Sherihan) December 5, 2023

المصدر: RT