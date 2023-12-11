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مشاهد توثق اعتقال شرطة الكونغرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)

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مشاهد توثق اعتقال شرطة الكونغرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)
Sputnik
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نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يوثق اعتقال شرطة الكونغرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتستمر المظاهرات في الولايات المتحدة، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، يوم أمس الأحد، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وتأتي المظاهرات على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار طرح في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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