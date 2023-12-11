مشاهد توثق اعتقال شرطة الكونغرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يوثق اعتقال شرطة الكونغرس عددا من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتستمر المظاهرات في الولايات المتحدة، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، يوم أمس الأحد، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

At the Senate Hart building dozens of people put their bodies on the floor demanding our elected representatives stop funding Israel's genocide in Palestine. #CeasefireNow#StopArmingIsrael#DivestfromDeath#InvestinLife#FreePalestine. Capitol police have begun making arrests. pic.twitter.com/A3Kch6IXeP — Adrien Salazar (@adrien4ej) December 11, 2023

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وتأتي المظاهرات على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار طرح في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

المصدر: نوفوستي