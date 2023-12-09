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مظاهرات مؤيدة لفلسطين على جسر بروكلين في نيويورك (فيديو)

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مظاهرات مؤيدة لفلسطين على جسر بروكلين في نيويورك (فيديو)
Globallookpress
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نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وصعد المتظاهرون على جسر بروكلين في العاصمة الأمريكية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

تأتي المسيرة غداة امتناع المملكة المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وتأتي المظاهرات على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

 

 

 

المصدر: RT

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