الصحة بغزة: الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى الميداني الأردني بخان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس بالمحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية تسببت بأضرار في محتوياته.

كما أوضحت الوزارة، أن "قناصة الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي لازلت تعمل".

وأضاف بيان للوزارة: "بمجرد وصوله للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانا قريبا وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وسائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث".

وتابع البيان: "استكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الاسعاف التي ذهبت لإجلائهم فور وصولها للمكان".

وشددت الوزارة على أنها "إذ تستنكر هذه الجريمة التي تضاف للسجل الاجرامي الاسود للاحتلال الإسرائيلي، فإنها تطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل الفوري على تفعيل القانوني الدولي الانساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها".

يتبع..