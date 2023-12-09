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لحظة بلحظة.. الحرب على غزة في يومها الـ64

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لحظة بلحظة.. الحرب على غزة في يومها الـ64
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مع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

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