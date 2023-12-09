"يديعوت أحرونوت": 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن خمسة آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

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وأضافت الصحيفة أن 2000 من الجنود الجرحى اعترفت بهم وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين، وأن 58% من جرحى الجيش الإسرائيلي يعانون من إصابات حرجة في الأيدي والأرجل.

وأوضحت أن المستشفيات في حالة تأهب، ونظرا للضغط الكبير الذي تعاني منه، تضطر لإخراج المرضى سريعا لاستقبال جرحى جدد.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" على أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية يستقبل يوميا 60 جريحا ومعظم الإصابات خطرة.

من جهتها، قالت رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن معظم الجنود الجرحى الذين تم استقبالهم، يعانون من إصابات خطيرة، مشيرة إلى أنهم لم يمروا بشيء مماثل من قبل.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"