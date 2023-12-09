تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"سرايا القدس" تعلنان قتل جنود وقصف حشودات وقتال شرس في جباليا

أعلنت "كتائب القسام" و"سريا القدس"، استمرار التصدي لتوغل الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وإيقاع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

ووتدور معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين في جباليا تزتمنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كتائب القسام

16:08: كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

16:06: من جديد.. كتائب القسام تقصف كيبوتس "ماغين" برشقةٍ صاروخية.

16:00: مجدداً.. كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

15:39: منذ صباح اليوم يخوض مجاهدونا معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

14:48: مجدداً.. كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

13:57: كتائب القسام تقصف كيبوتس "ماغين" برشقةٍ صاروخية.

13:06: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

13:05: كتائب القسام تستهدف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

12:56: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

سرايا القدس

16:15: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل شرق خانيونس بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ(RPG).

14:54: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي "تاندوم" يحتمي بها عدد من الجنود وقد حققنا فيهم إصابات مباشرة ومحققة في محور الشيخ رضوان غرب غزة.

12:59: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

00:01: سرايا القدس: منذ عصر اليوم استهدفنا 9 آليات عسكرية وناقلتي جند وجرافة عسكرية من نوع D9 في محاور التقدم شمال القطاع وفي غزة ودير البلح وخانيونس.

يتبع..