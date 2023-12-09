تحديث مستمر.. حزب الله يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية في الجنوب ومقر القيادة "برنيت" في الجليل

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الستبت استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- ‌‌‏عند الساعة 03:35 من بعد ظهر ‏يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 03:35 من بعد ظهر ال‏يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمع مشاة ‏في محيط رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ‏اليوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏البغدادي بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 02:55 من بعد ظهر ال‏يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة كما استهدفوا انتشارا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 02:55 من بعد ظهر ال‏يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 01:30 من بعد ظهر ال‏يوم السبت: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:15 من بعد ظهر ‏اليوم السبت: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود جيش الاحتلال في محيط موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة". ‏

يتبع..