"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني قصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.

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وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.

وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك