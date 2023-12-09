"كتائب القسام" تعلن وقوع قوتين إسرائيليتين في كمينين منفصلين شمال قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" وقوع قوتين إسرائيليتين في كمينين منفصلين في حيي الشيخ رضوان والكرامة شمالي قطاع غزة.

وجاء في بيان القسام: "أجهز مقاتلونا على عناصر قوتين إسرائيليتين خاصتين في كمينين منفصلين بحي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة، وتمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام عقب إتمامهم المهمة".

ومن جانبها أعلنت "كتائب الأقصى" استهداف مقاتليها لدبابة وناقلة جند إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع في محور (الشيخ رضوان-العيادة)، ما أسفر عن تدميرهما، وألزم القوات الإسرائيلية بالتراجع ومنعها من التقدم أكثر في هذا المحور".

وأشارت "كتائب الأقصى" في بيانها إلى أن مقاتليها ما زالوا يخوضون معارك ضارية في محور الشيخ رضوان، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق اليوم قصف مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، إلى جانب استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT