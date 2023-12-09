استطلاع يظهر ثقة الأمريكيين بقدرة ترامب على تسوية الصراع في غزة أكثر من بايدن
AP
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أشارت نتائج استطلاع جديد إلى أن عدد الأمريكيين الواثقين بقدرة الرئيس السابق دونالد ترامب على تسوية النزاع في قطاع غزة، يتجاوز عدد الواثقين بقدرة الرئيس جو بايدن على ذلك.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "Wall Street Journal"، فإن 44% من الناخبين الأمريكيين يرون أن ترامب سيتمكن من تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يثق 32% منهم بأن جو بايدن سينجح في ذلك.
وأجري الاستطلاع في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و4 ديسمبر الجاري بمشاركة 1500 ناخب.
المصدر: نوفوستي