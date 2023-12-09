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استطلاع يظهر ثقة الأمريكيين بقدرة ترامب على تسوية الصراع في غزة أكثر من بايدن

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استطلاع يظهر ثقة الأمريكيين بقدرة ترامب على تسوية الصراع في غزة أكثر من بايدن
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أشارت نتائج استطلاع جديد إلى أن عدد الأمريكيين الواثقين بقدرة الرئيس السابق دونالد ترامب على تسوية النزاع في قطاع غزة، يتجاوز عدد الواثقين بقدرة الرئيس جو بايدن على ذلك.

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ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "Wall Street Journal"، فإن 44% من الناخبين الأمريكيين يرون أن ترامب سيتمكن من تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما يثق 32% منهم بأن جو بايدن سينجح في ذلك.
وأجري الاستطلاع في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و4 ديسمبر الجاري بمشاركة 1500 ناخب.

المصدر: نوفوستي

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