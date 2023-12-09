الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله ويعتقل عددا من الفلسطينيين (فيديو)

أفادت مراسلة RT باقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله وتحديدا البلدة القديمة المعروفة بـ"رام الله التحتا"، واعتقاله عددا من الفلسطينيين.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عمليات اقتحام مكثفة لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية، وتركزت في مدينتي رام الله شمال الضفة الغربية والخليل في جنوبها.

ووفقا لمرصد شيرين ارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل في الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 272 شخصا.

فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة الغريية إلى 3670 فلسطينا، منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT