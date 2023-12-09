"القسام" تعلن خوض مقاتليها معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، منذ ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق اليوم قصف مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، إلى جانب استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

وأشارت في بيان لها إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة "ميركافه" إسرائيلية في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".

أما في محور جنوب مدينة غزة فاستهدفت "كتائب القسام" غرف قيادة تابعة للقوات الإسرائيلية بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأشار البيان إلى أنه تم استهداف تجمعات إسرائيلية متوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT