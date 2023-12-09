نشطاء يقيمون مراسم تأبين لضحايا غزة والضفة الغربية في بروكسل

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم السبت، تنظيم مراسم تأبين لضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، على قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين.

وجاءت مراسم التأبين التي شارك فيها نحو مئتي شخص أمام محطة القطار المركزية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

ورفع الحاضرون في المراسم الأعلام الفلسطينية، ورغم المطر شكلوا عبر الشموع اسم "غزة" على الأرض، كما رددوا هتافات من قبيل "إسرائيل إرهابية" و"هدنة فورا".

هذا وتشهد عواصم الدول الغربية والعربية، مظاهرات داعمة لفلسطين ومنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما تدعو المظاهرات إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.

ونظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في شوارع نيويورك، جاءت على خلفية استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد على قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ64، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر: RT + الأناضول