تعرض برج في مركز لـ"اليونيفيل" للقصف والجيش الإسرائيلي يستهدف بعنف مناطق في جنوب لبنان

أعلنت قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان أن التقارير الأولية تشير إلى أن أحد أبراج المراقبة في المركز الإسباني تعرض للقصف.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تينيننتي لمراسلتنا: "التقارير الأولية تشير إلى أن أحد أبراج المراقبة في المركز الاسباني التابع لقوات الطوارئ الدولية _ اليونيفل، المقابلة لبلدة الوزاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تعرض لقصف دون وقوع إصابات".

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن برج المراقبة التابع للوحدة الإسبانية العاملة في إطار "اليونيفل" في القطاع الشرقي قد أصيب بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي قصف في ساعات المساء بالمدفعية أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على أطراف اللبونة في القطاع الغربي وبلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي، جنوبي لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف على أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، كما قصفت الأطراف الغربية لبلدة بليدا بين المنازل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT