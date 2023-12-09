"المرصد الأورومتوسطي": 10 آلاف طفل قتلوا بالقصف الإسرائيلي لغزة بينهم مئات تحت الأنقاض

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إحصاءاته الأولية تظهر أن إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع منذ بدء هجومها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

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وأفاد المرصد بأن إجمالي حصيلة القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوزت 23012 قتيلا، بينهم 9077 طفلا ورضيعا.

وفي ظل وجود مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد القتلى الأطفال 10.000 شخص.

وأضاف أن "إجمالي عدد الأطفال ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة بلغ نحو 700 ألف طفل ما بين قتيل ومصاب ومشرد من دون مأوى"، متابعا أن أكثر من 18 ألفا أصيبوا بجروح مختلفة، في حين توصف حالات مئات منهم بالحرجة.

وذكر أن "الوكالات الأممية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ترفض تصدير الأرقام الحقيقية للضحايا، بدلا من مواجهة عجزها عن القيام بأدوارها وإنقاذ الضحايا والحيلولة بشكل فعلي دون موت عدد لا يحصى من الأطفال في غزة".

المصدر: RT