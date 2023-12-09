الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لانفاق اكتشفها في حي الشجاعية شرق غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عثور قواته على فتحتي نفقين في محيط إحدى المدارس بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، تم تدميرهما.

وجاء في بيان الجيش: "عثرت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي على فتحة نفق كانت جزءا من طريق "مساء" كبير تحت الأرض في الشجاعية، تم استهدافها".

وأضاف البيان: "كما عثرت القوات على فتحة نفق إضافية عثر فيها على مصعد ومجموعة من الأسلحة بينها بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وذخائر داخل الفصول الدراسية، ومصعد

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أمس الجمعة بأن قواته استهدفت خلال 24 ساعة نحو 450 هدفا تابعا لـ"حماس" برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الحركة في خان يونس.

RT idfanc.activetrail.biz

RT idfanc.activetrail.biz

RT idfanc.activetrail.biz

RT idfanc.activetrail.biz

RT idfanc.activetrail.biz

المصدر: RT