 
مباشر

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل وسط غزة ورفح

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل وسط غزة ورفح
AP
غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkf5

قتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم السبت بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
الصحة بغزة: 313 شهيدا خلال الساعات الماضية والحصيلة الكلية ارتفعت إلى 17487
الصحة بغزة: 313 شهيدا خلال الساعات الماضية والحصيلة الكلية ارتفعت إلى 17487

واستهدف القصف منازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، بحسب وكالة "وفا"، التي قالت نقلا عن مصادر محلية إنه "لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة".

وقُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي غرب معبر رفح جنوبي القطاع.

وتجدد القتال بين حركة "حماس" وإسرائيل في الأول من ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا