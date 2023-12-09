قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل وسط غزة ورفح

قتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم السبت بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في قطاع غزة.

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واستهدف القصف منازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، بحسب وكالة "وفا"، التي قالت نقلا عن مصادر محلية إنه "لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة".

وقُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي غرب معبر رفح جنوبي القطاع.

وتجدد القتال بين حركة "حماس" وإسرائيل في الأول من ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.

المصدر: وفا