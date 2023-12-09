مصر تعلن عن آلية إلكترونية جديدة خاصة بالمواطنين الراغبين في العودة من قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عن استحداث آلية إلكترونية جديدة، وذلك في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة.

وقامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بعنوان: (https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA) ‌‎وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

وأوضح أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطينى بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

‌‎ودعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين في قطاع غزة إلى استخدام قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة خأرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‌‎وجددت الوزارة حرص السلطات المصرية على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

المصدر: RT