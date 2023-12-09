الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود إضافيين خلال المعارك في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل 5 بين ضباط وجنود في معارك في قطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع، وبحسب البيانات على موقع الجيش، أصبح العدد الإجمالي للجنود القتلى 425.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "سمح الناطق بلسان الجيش بنشر أسماء خمسة جنود سقطوا في المعارك بقطاع غزة، وهم الرقيب أول لياف عطية 25 عاما من بئر السبع. والرقيب أول عمري بن شاحار 25 عاما. والرقيب ماؤور كوهين إيزنكوت 19 عاما، والرقيب يوناتان دين حاييم 25 عاما. وقد قتلوا جميعا في معركة جنوب قطاع غزة. والرقيب حاييم مئير إيدن 20 عاما توفي متأثرا بجراحه اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر".

والجدير ذكره، أنه يظهر ضمن القتلى اليوم، اسم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب إيزنكوت الذي قتل نجله أمس الأول في معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 15 جنديا بجراح خطيرة، معظمهم شمالي قطاع غزة.

يتبع..