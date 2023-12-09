قوات الجيش الإسرائيلي تقع في كمين لـ "كتائب القسام" في مخيم جباليا (فيديو)

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، بأن مقاتلي الفصائل الفلسطينية نصبوا كمينا هاجموا فيه قواته أثناء مرورها عبر طريق رئيسي في منطقة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الجيش مقطع فيديو للاشتباكات الجارية في المكان بين قواته والمقاتلين الفلسطينيين قرب أحد مدارس الإيواء في مخيم جباليا.

وقال الجيش في بيان: "في إطار نشاط لواء ناحال في جباليا، تلقت قوات الكتيبة 931 معلومات حول وجود إرهابيين من حماس وأسلحة في المباني القريبة. وبناء على ذلك، شنت القوات هجوما مستهدفا على تلك المباني، وكان الإرهابيون قد نصبوا كمينا في نفس المنطقة استعدادا لمهاجمة قواتنا أثناء مرورها عبر طريق المرور المركزي".

وأضاف البيان: "قامت القوات بتطويق العدو في أحد الأزقة وأطلقت النار على الإرهابيين. ورد الإرهابيون على قواتنا وألقوا القنابل اليدوية".

ومن جانبها أعلنت "كتائب القسام" في بيان أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، منذ ساعات الصباح الأولى".

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حصاره المطبق على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والذي يحظى برمزية كبيرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكان المنطقة التي أطلقت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 ديسمبر عام 1987.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، تتمركز القوات في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية على أطراف المخيم، وتتقدم باتجاه وسطه.

المصدر: RT