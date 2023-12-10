الخارجية الأردنية تعلن "استشهاد مواطنة أردنية مع جميع أفراد عائلتها" في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية "استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

وذكرت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم السبت خبر "استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة".

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة".

وقال السفير القضاة إنه "قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء".

كما أعرب القضاة عن أصدق "مشاعر التعزية والمواساة لذوي الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع #غزة. pic.twitter.com/dWRwzsRcgz — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 9, 2023

يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن إحصاءاته الأولية تظهر أن إسرائيل قتلت أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع منذ بدء هجومها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى نحو 49 ألف مصاب.

المصدر: RT