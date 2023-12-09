وزير العدل الإسرائيلي السابق يقطع الاتصال بعد أسئلة محرجة من مذيع RT بشأن غزة (فيديو)

قام وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، بقطع الاتصال أثناء مقابلة مع قناة RT باللغة الإنجليزية، بعد التهرب من الإجابة على عدد من الأسئلة المحرجة التي وجهها له المذيع بشأن غزة.

ووجه مذيع RT أفشين راتانسي، سؤالا لبيلين حول رأيه في المعلومات المتعلقة بهجمات الجيش الإسرائيلي المحتملة على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وحول زيارة نتنياهو لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في عام 2014، وكذلك حول العزلة الدولية لبلاده بسبب الصراع في قطاع غزة.

وفي كل سؤال كان وزير العدل الإسرائيلي السابق يحاول التهرب من الإجابة، أو يجيب بطريقة متهكمة، وعندما بدأ المذيع بسؤاله حول الوضع في قطاع غزة، قطع بيلين الاتصال.

ومن خلال مقطع الفيديو، يظهر جليا على وجه يوسي بيلين علامات الغضب والإحراج من الأسئلة التي طرحها مذيع قناة RT.

الجدير ذكره، أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها للسياسيين الإسرائيليين، حيث حاولوا التهرب من الإجابة على الأسئلة المحرجة في عديد من المقابلات مع وسائل الإعلام.

وفي مواقف أخرى، يتوجه الطرف الإسرائيلي إلى أسلوب الشتم والسب على المذيع أو ضيوف القنوات، في محاولة للتهرب من المناظرات على وسائل الإعلام.

المصدر: RT