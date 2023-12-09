هل بدأ الجيش الإسرائيلي يدفع ثمن حربه في غزة؟

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تزايد الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في جنوب قطاع غزة،

فيما يقوم أهالي المحتجزين الإسرائيليين بالتصعيد من خطواتهم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط ودعوات لخروج مظاهرات كبيرة.. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن خمسة آلاف جندي إسرائيلي جريح وصلوا إلى المستشفيات منذ السابع من أكتوبر، وأن أكثر من ألفين منهم تم الاعتراف بهم رسمياً على أنهم معاقون بالجيش.. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا ، مقتل 420 فردا من جنوده ، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.. فكيف ستؤثر الخسائر الميدانية المتزايدة على الهجوم البري الإسرائيلي في قطاع غزة؟

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