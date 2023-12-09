الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه لبلدات لبنانية حدودية منذ ساعات الفجر (فيديوهات)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت خلال ساعات الليل عددا من عمليات إطلاق النار من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وأنه يردّ باستهداف مصادر إطلاق النار.

ووفقا لبيان الجيش، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية سلسلة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان خلال ساعات الليل، تضم مراكز قيادة وسيطرة عملياتية يستخدمها الحزب.

وأفادت مراسلتنا باستهداف سلاح المدفعية الإسرائيلي عدة مناطق حدودية والأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة بليدا في القطاع الأوسط، وأطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، والأطراف الجنوبية لبلدة محيبيب الحدودية، وأطراف بلدتي كفرشوبا والوزاني في القطاع الشرقي.

وأشارت مراسلتنا إلى أنه تم استهداف عامود الإرسال التابع للقوات الإسرائيلية المثبتة عليه كاميرات المراقبة برشقات الرصاص من لبنان في خراج بلدة الوزاني، وحاليا تقوم القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي على أطراف بلدة الوزاني في القطاع الشرقي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم الأضرار التي خلفتها غارات الطيران الحربي الإسرائيلي في عمق بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق اليوم باستهداف المدفعيات الإسرائيلية أطراف بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فجر اليوم السبت.

ومن أبرز الضربات الإسرائيلية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان التي حصلت حتى ساعات الصباح الأولى:

غارتان للطيران الحربي الاسرائيلي على أطراف بلدة‎عيتا الشعب في القطاع الأوسط

غارة للطيران الحربي على أطراف ‎مارون الراس في القطاع الاوسط

40 قذيفة من المدفعية الاسرائيلية إستهدفت المحمية ومحيط حديقة مارون الراس

11 قذيفة مدفعية ثقيلة على أطراف بلدة عيترون في القطاع الاوسط.

وقد تزامن كل ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي في اجواء المنطقة.

المصدر: RT