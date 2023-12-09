نتنياهو بعلق على "الفيتو" الأمريكي المعارض لوقف إطلاق النار في غزة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت على "الفيتو" الأمريكي الذي أبطل مشروع قرار إماراتياً طالب بوقف إطلاق النار في غزة.



وقال بنيامين نتنياهو عن حق النقض الذي فرضته الولايات المتحدة في التصويت في الأمم المتحدة: "إنني أقدر كل التقدير الموقف الصحيح الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف نتنياهو: "ويجب على الدول الأخرى أيضا أن تفهم ذلك، فمن المستحيل من ناحية دعم القضاء على حماس، ومن ناحية أخرى الدعوة إلى وقف الحرب التي ستمنع القضاء على حماس، ولذلك فإن إسرائيل ستواصل حربنا "العادلة" للقضاء على حماس وتحقيق السلام الشامل، والأهداف الأخرى للحرب التي حددناها".

واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المصدر: RT + "واللا"