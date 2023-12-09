إعلام إسرائيلي: مقتل نجل قيادي في "حزب الله" بقصف إسرائيلي على سوريا

علق موقع "مكان" الإسرائيلي على مقتل حسن دقدوق نجل القيادي في "حزب الله" اللبناني موسى علي دقدوق، بقصف إسرائيلي استهدف مدينة القنيطرة جنوبي سوريا أمس الجمعة.

وأشار الموقع "مكان" إلى أن اسم دقدوق ورد باعتباره المسؤول عن أنشطة وحدة "ملف الجولان" في الجنوب السوري.

ووفقا للموقع يرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف "حزب الله" منذ الـ7 من أكتوبر إلى 97 فردا، مدعيا أن أسماء القتلى التي وردت أمس في بيان "حزب الله" لا يعني بالضرورة مقتلهم خلال المعارك بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنهم قد يكونوا قتلوا في ساحات أو ظروف أخرى.

ونعى "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة 3 من مقاتليه وهم حسن علي دقدوق وعلي ادريس سلمان وحسين عصام طه.

كما نعى "حزب الله" اليوم السبت مقاتلا رابعا هو حسن كمال سرور قتل في القصف الإسرائيلي على الجنوب السوري أمس الجمعة.

وأعلن "حزب الله" اليوم قصف 8 أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT