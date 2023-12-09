آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بمفاوضات مع "حماس" لإطلاق سراح الأسرى

تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مسيرة وسط تل أبيب لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتفاوض من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.

وتنظم جمعية "منتدى أهالي الرهائن والمفقودين" التطوعية التي تقدم الدعم الإعلامي لأسر الأسرى المختطفين في 7 أكتوبر، مسيرات حاشدة كل يوم سبت لدعم هذه العائلات.

وقد تحدث بعض الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم سابقا إلى الجمهور، يوم السبت، وشرحوا الصعوبات والمخاطر الناجمة عن احتجازهم لدى "حماس".

ودعا أحد ممثلي عائلات الرهائن حكومة نتنياهو إلى التفاوض من أجل إطلاق سراح جميع الإسرائيليين والأجانب الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وكان هناك طلب بأن تكون عائلات الرهائن جزءا من اتخاذ مثل هذه القرارات في حكومة الحرب التي تم تشكيلها في بداية أكتوبر الماضي، كما ناشد أهالي الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إلى الرهائن وتقديم معلومات محدثة عن حالتهم.

وقد صرحت حركة "حماس" باستمرار أن إسرائيل "لا تكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة".

كما أعلنت "حماس" في وقت سابق عن مقتل عدد من الأسرى في القصف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على القطاع والذي يستهدف المرافق المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس.

المصدر: RT + نوفوستي