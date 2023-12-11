السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن موسكو عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء وأن موسكو تأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.

وقال في حديث لقناة روسيا 24: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".

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ولفت إلى أن عددا من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن مهمة العثور عليهم وإجلائهم أصبحت أكثر صعوبة ومع ذلك، فإن الجهات المعنية تواصل العمل على ذلك، وأن "عشرات المواطنين الروس وأقاربهم، لم يغادروا قطاع غزة لأسباب مجهولة".

وأعلنت الخارجية الروسية مؤخرا وصول 883 مواطنا روسيا على دفعات من أصل 1100 طلبوا إجلاءهم من قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي