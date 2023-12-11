 
مباشر

السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

أخبار العالم

السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wkr1

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف أن موسكو عمليات إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة شارفت على الانتهاء وأن موسكو تأمل في استكمالها في الأيام المقبلة.

وقال في حديث لقناة روسيا 24: "نحن نواصل العمل، وفي الواقع نستكمل عمليات الإجلاء، وتقوم الجهات المعنية بالإجراءات اللازمة من أجل إجلاء بضع عشرات من المواطنين وأقربائهم. ونأمل في أن يتم الانتهاء من عملية الإجلاء عن قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: 883 شخصا تم إجلاؤهم من غزة ووصلوا إلى روسيا
زاخاروفا: 883 شخصا تم إجلاؤهم من غزة ووصلوا إلى روسيا

ولفت إلى أن عددا من المواطنين الروس ما زالوا في قطاع غزة، وأن مهمة العثور عليهم وإجلائهم أصبحت أكثر صعوبة ومع ذلك، فإن الجهات المعنية تواصل العمل على ذلك، وأن "عشرات المواطنين الروس وأقاربهم، لم يغادروا قطاع غزة لأسباب مجهولة".

وأعلنت الخارجية الروسية مؤخرا وصول 883 مواطنا روسيا على دفعات من أصل 1100 طلبوا إجلاءهم من قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا