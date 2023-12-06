زاخاروفا: 883 شخصا تم إجلاؤهم من غزة ووصلوا إلى روسيا

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة، إلى روسيا.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بعد استئناف الخروج التدريجي للمواطنين الأجانب عبر معبر رفح إلى مصر في 2 ديسمبر الجاري، نجحنا في إجلاء 135 مواطنا روسيا وفلسطينيا. كانت هذه الأرقام صحيحة حتى نهاية أمس الثلاثاء، لذلك يرجى الفهم أن هذه الأرقام تتراوح خلال ساعات قليلة. وفي 5 ديسمبر الجاري وصلت مجموعة أخرى مكونة من 120 شخصا إلى مطار دوموديدوفو على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية قادمة من القاهرة".

وأضافت: "قام فريق من وزارة الخارجية الروسية بالتعاون مع زملاء من وزارة الطوارئ والهيئات الأخرى، بتقديم المساعدة في عبور الحدود ومراقبة الهجرة. وإجمالا تم منذ 12 نوفمبر الماضي تم إجلاء 898 مواطنا روسيا وفلسطينيا - وهم أفراد عائلاتهم - من قطاع غزة. ومن بينهم وصل 883 شخصا بالفعل إلى روسيا من بين حوالي 1100 شخص طلبوا المساعدة".

المصدر: تاس