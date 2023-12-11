الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعمليات الإمداد الجوي لمقاتليه في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إسقاط نحو 7 أطنان من الدعم اللوجستي من الجو لمئات جنود الكوماندوس في خان يونس، في أول عملية إنزال جوي منذ حرب لبنان الثانية تموز 2006.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الأيام الماضية شهدت تنفيذ تحدي لوجستي شمل إسقاط نحو 7 أطنان من الإمدادات اللوجستية لمئات مقاتلي تشكيل الكوماندوز الذي يقاتل في قطاع خان يونس"، معلنا أنه "في عملية مشتركة مع شعبة التكنولوجيا واللوجستيات ووحدة الإمداد الجوي للواء الارتفاعات العالية، تم تنفيذ الإمداد باستخدام طائرة من نوع "سامشون" تابعة للقوات الجوية من السرب 103".

وأفاد بأن "أفسانيا مموات" هو نظام تشغيلي متطور يتيح للمعدات الإنزال المظلي، حيث يتكيف مع القوات البرية من خلال القدرة على التنقل بدقة إلى الهدف.

المصدر: RT