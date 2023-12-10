"القسام" تبث مشاهد لقتال شديد مع جنود إسرائيليين في مدينة خانيونس جنوب غزة.. "التحام من نقطة الصفر"

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات ومدرعات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم، عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين في تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.

وتدور معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين وجنود إسرائيليين على وجه الخصوص في مخيم جباليا وحي الشجاعية وخان يونس، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

المصدر: RT