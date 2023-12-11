الخارجية الروسية: إجلاء 1050 مواطنا روسيا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إجلاء أكثر من 1050 مواطنا روسيا من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر معبر رفح ونقلهم إلى بر الأمان في روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "أكثر من 1050 مواطنا هو مجمل من تم إخراجهم من منطقة الصراع إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح الحدودي وتم نقلهم بأمان إلى روسيا".

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن وزارة الطوارئ الروسية كانت قد نقلت أمس دفعة من 100 مواطن روسي وأقاربهم من الفلسطينيين من قطاع غزة عبر القاهرة إلى روسيا.

وأكد البيان "تواصل البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والهيئات ذات الصلة بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى بذل الجهود اللازمة لاستكمال إجلاء مواطنينا في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، وهي تحمل على متنها 68 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم.

المصدر: نوفوستي