نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3760 شخصا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين إلى منذ 7 أكتوبر إلى 3760.

وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين سيدتان وأسرى سابقون، وقد تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، بيت لحم، جنين، رام الله، وأريحا.

وأضاف النادي إلى أن القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات تنكيل واسعة خلال الاعتقالات، تشمل اعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

المصدر: RT