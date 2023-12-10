سناتور أمريكي يهدد الأمم المتحدة بمشاكل أكبر مع واشنطن بسبب انتقادها سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين

هدد السناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسي غراهام الأمم المتحدة بمشاكل أكبر مع الولايات المتحدة بسبب انتقادها سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وقال غراهام، في منتدى الدوحة للنقاش: "بصفتي جمهورياً، أنا أؤيد تماما خطوات الرئيس جو بايدن في ما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وحماس. ولا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وضمان أمن إسرائيل".

وتابع: "وأود أن أقول لأصدقائنا في الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، قبل هذه الحرب كانت لديكم مشكلة مع الولايات المتحدة، وبعد بدء هذه الحرب لديكم مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة".

في وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع في قطاع غزة لم ينشأ من فراغ، وسبب المواجهة يكمن في عدم وجود حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: نوفوستي