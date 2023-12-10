"المزاج العام في القاهرة سيئ للغاية " بسبب غزة.. الجالية اليهودية في مصر تلغي الاحتفال بالـ"حانوكا"

دفعت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وتضامن المصريين مع الفلسطينيين، أعضاء الجالية اليهودية الصغيرة في القاهرة إلى إلغاء الاحتفال بالـ"حانوكا" هذا العام.

وحسب إذاعة "ريشت بيت"، ألغت الجالية اليهودية الصغيرة في القاهرة الاحتفال بالـ"حانوكا" هذا العام في الكنيس الذي تم تجديده والاحتفال به العام السابق.

ونقل الإعلام العبري عن أحد أفراد الجالية اليهودية قوله: "لا أحد يمنعنا من الاحتفال. لكن المزاج العام في القاهرة سيء للغاية بسبب الحرب".

وقال المتحدث أن "معاداة السامية تتصاعد في كل مكان"، على حد زعمه.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17997 قتيلا.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ65 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: I24" + RT"