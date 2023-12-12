مصر تعلن خطوات لإعادة مواطنيها من غزة

‌‎ أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزارة الخارجية قامت بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة.

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وقال الخارجية المصرية إنه عبر الرابط "https://forms.gle/Katfm7xV8EWzmNJPA"

يتم استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

وأوضح السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

‌‎هذا وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

المصدر: RT