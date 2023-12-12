حزب الله يعلن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف موقع المالكية الإسرائيلي، مؤكدا أنه تم إصابة الموقع "إصابة مباشرة".

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00‌ ‎ من صباح ال‏يوم الثلاثاء 12-12-2023 موقع ‌‏المالكية‎‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وينفذ "حزب الله" يوميا عمليات تستهدف المواقع الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين، فيما أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل حوالي 100 عنصر من "حزب الله"، بالإضافة إلى عدد من المدنيين و3 صحفيين.

المصدر: RT