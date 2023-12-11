جمعية "نيس في غزة" الفرنسية تقدم شكوى ضد عمدة المدينة كريستيان إستروسي

استنكرت الجمعية الفرنسية "نيس في غزة"، يوم الاثنين، تصريحات عمدة مدينة نيس كريستيان إستروسي، بشأن الضحايا الفلسطينيين الأطفال في قطاع غزة، مشددة أن تعليقاته "كاذبة وخطيرة".

وفي حوار لقناة "فرانس 3" زعم عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروسي، أن "وسائل الإعلام تبث صورا لأمهات فلسطينيات يحملن دمى من بلاستيك على أنها أطفال ميتون لاستعطاف العالم".

وأستنكرت جمعية "نيس في غزة" في بيان لها، ما جاء على لسان عمدة مدينة نيس، مؤكدة أنها ستقدم شكوى بشأن"التصريحات الكاذبة والخطيرة".

Face aux propos outranciers du maire de Nice, l’association De Nice à Gaza que je représente dépose plainte contre Christian Estrosi pour diffusion de fausses informations. 🔽 pic.twitter.com/yOyeVnaILi — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) December 11, 2023

وأكدت الجمعية التي يمثلها سيفين غويز غويز: "بحسب منظمة اليونيسف، في7 ديسمبر، أظهرت النتائج مقتل أكثر من 5350 طفلا وما لا يقل عن 3250 امرأة في قطاع غزة.. إن إنكار جرائم الحرب هذه أو التقليل من شأنها هو أمر فاضح بل وفظيع".

ومع دخول الحرب يومها الـ66، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 18205 قتيلا، وإصابة أكثر من 49 ألف شخص.

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المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية