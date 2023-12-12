"سرايا القدس" تعرض مشاهد إطلاق قذائف هاون وصواريخ "دكت بها تحشدات عسكرية وجنودا إسرائيليين" (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من استهدافها للتحشدات العسكرية الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس بغزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من حمم الهاون والرشقات الصاروخية التي دكت بها "سرايا القدس" التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بخان يونس".

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ67، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

المصدر: RT