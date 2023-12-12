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الحرب على غزة في يومها الـ67 وتداعياتها الميدانية والسياسية.. لحظة بلحظة

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الحرب على غزة في يومها الـ67 وتداعياتها الميدانية والسياسية.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ67 وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.

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