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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لنقطتي تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة

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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لنقطتي تجمع لجنود في الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية نقطتي تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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