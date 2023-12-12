قاسم: لن نرضخ لأية إشارة من أية جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لسلاحنا ونحن لإسرائيل بالمرصاد

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن "الحزب لن يرضخ لأية إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لسلاحهم"، مشددا على أن "الحزب يقف لإسرائيل بالمرصاد".

وفي التفاصيل، قال نعيم قاسم: "بالنسبة لجبهة لبنان، من البداية أعلن "حزب الله" أن جبهة لبنان جبهة مساندة.. وهي مساندة واجبة وليست مستحبة، وهي لمصلحة لبنان وفلسطين".

وأضاف قاسم: "نحن لن نرضخ لأية إشارة من أية جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأن القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، وتجعلنا قادرين على أن نواجه التحديات وأن نضع حد للتوحش من ان ينتشر وأن يمتد".

وأكمل نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله: "ليس معلوما الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعودا ونزولا في هذه الدائرة المحدودة، وهذا مرتبط بتطورات الميدان، وما يمكن أن تتخذه إسرائيل من قرارات، ونحن لها بالمرصاد".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT