تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة‎ ‌‏15:35 ‎من ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‏15:35 ‎من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎ ‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎ ‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع‎ ‎الراهب بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎ ‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع‎ ‎حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ 13:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 13:30‌‎ ‎ من بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00‌‎ ‎ من صباح ‏اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏المالكية‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

يتبع..‏





















