تحديث مستمر.. المدفعية الإسرائيلية تستهدف تلال منطقة حامول جنوبي لبنان

أفاد مراسل RT بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت اليوم الثلاثاء بقذيفتين تلال منطقة حامول المحاذية لبلدة الناقورة على الحدود جنوبي لبنان.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، وسط استهداف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه تم إطلاق ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على مستوطنة المطلة، مشيرة إلى أنه بحسب التقديرات، فقد تضرر نحو 15 منزلا، منها منزل دمر بالكامل.

المصدر:RT