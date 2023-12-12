"بوما" تنهي صفقة الرعاية مع فريق كرة القدم الإسرائيلي

قال متحدث باسم شركة "بوما" (Puma) إن العلامة التجارية الألمانية ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، عندما ينتهي عقدها في العام 2024.

وأشار المتحدث إلى أن القرار لا علاقة له بالمواجهات الواقعة الآن بين إسرائيل و"حماس"، موضحا أن هذا القرار تم التخطيط له منذ عام 2022، ولا صلة له بدعوات مقاطعة الشركات التي لها مصالح تجارية مرتبطة بإسرائيل.

Puma Ends Sponsorship Deal With Israeli Soccer Team, Says Decision Was Made Before Warhttps://t.co/5oYNkxBihKpic.twitter.com/6hu0jxuONa — Forbes (@Forbes) December 12, 2023

وأفاد المصدر في بيان عبر البريد الإلكتروني أرسل لوكالة رويترز للأنباء: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".

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وحلت شركة "بوما" محل شركة أديداس باعتبارها الراعي والصانع للزي الرسمي للمنتخب الإسرائيلي في عام 2018.

وجعلت هذه الصفقة العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية هدفا لدعوات المقاطعة. وتكثفت دعوات المقاطعة ضد شركة "بوما" منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" والقصف الإسرائيلي على غزة.

وردا على ذلك، قالت الشركة إنها "لا تدعم فرق كرة القدم في المستوطنات ولا يوجد لموزعها الإسرائيلي فروع في المستوطنات".

وعلى صفحتها، تنسب حركة المقاطعة (BDS) الفضل إلى قرار شركة "أديداس" بإنهاء رعايتها للمنتخب الإسرائيلي في عام 2018.

المصدر: فوربس